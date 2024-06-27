Любимова рассказала, что «Троица» хранится под броней и сигнализацией

Икона «Троица» Андрея Рублева в Свято-Троицкой Сергиевой лавре будет храниться в специальной бронированной капсуле, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. «Броня» обеспечивает не только безопасность святыни, но и поддерживает требуемый климат для ее сохранения.

«В храме тщательно готовились к приезду иконы. Была установлена новая противопожарная система, а также система видеонаблюдения и охранная сигнализация», - написала она в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что ведомство постоянно держит связь со специалистами, которые мониторят состояние «Троицы».

Любимова вместе с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом вчера посетили Троицкий собор в Сергиевой лавре. Икона с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее. В мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать икону РПЦ. С января 2024 года она находилась в храме Христа Спасителя в Москве. С июня хранится в лавре.

«Святую Троицу» Андрей Рублев написал для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. Советские власти изъяли ее в 1929 году и отправили в Третьяковскую галерею. Она хранилась там до недавнего времени - в мае 2023 года Путин распорядился вернуть этот шедевр церкви.