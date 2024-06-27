В Москве прошла конференция, посвященная 80-летию операции «Багратион»

Сегодня в Военном университете имени князя Александра Невского Минобороны России прошла международная военно-историческая конференция, посвященная 80-летию стратегической наступательной операции «Багратион». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев, атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в РФ полковник Алексей Ершов, представители Госдумы, Совета Федерации, научно-исследовательских организаций МО РФ, общественных организаций, движения «Юнармия», поисковых отрядов и ветеранских организаций, а также преподаватели, слушатели и курсанты Военного университета.

В рамках конференции были развернуты 12 тематических выставок. Их представили Центральный архив Минобороны России, Деловой культурный комплекс посольства Белоруссии, поисковые отряды, научно-исследовательский центр и библиотека Военного университета.

Начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин, обращаясь к собравшимся, отметил, что опыт проведения операции «Багратион» позволяет наглядно и конкретно показать все многообразие методов действий советских войск при осуществлении крупных наступательных операций. Он также имеет большое значение в современных условиях, особенно с учетом проведения специальной операции.

«Многие формы и методы поддержания боевого духа, моральной и психологической устойчивости войск сохранили свою актуальность и успешно применяются военно-политическими органами Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», - добавил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев.

Лейтмотивом всех выступлений стал тот факт, что опыт операции «Багратион» дает хороший пример того, как надо бить врага до полной победы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.