Внуки маршалов передали их вещи в минский музей Великой Отечественной

Как будто пришел в гости к деду - трогательно поглаживая рукой теперь уже музейные сокровища говорит внук маршала Василия Соколовского. Экспозиция представляет рабочее место полководца. Здесь личные блокноты, печатная машинка и книга авторства военачальника. Но точной копией, признается Сергей Соколовский, это не назовешь. У музейных хранителей свое видение выставки.

«На самом деле, конечно, все эти блокноты находились в столе. По мере необходимости доставались, на них делались какие-то рабочие записи», - рассказывает внук маршала Сергей Соколовский.

Сегодня потомок советского маршала навсегда расстается с семейными реликвиями. Пара росчерков в документах - и вот личным вещам деда уже выписан билет в Минск. Они станут частью экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны.

Символизм очевиден. Василий Данилович Соколовский сам родом из Белоруссии. В 1943-м, после Смоленской операции, он положил начало освобождению своей родной земли от фашистских захватчиков. А заканчивал войну уже заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом, который возглавлял Георгий Жуков. Как и в битве под Москвой, тандем двух видных полководцев отлично сработал в ходе наступления на Берлин. О заслугах маршала Соколовского земляки хорошо знают. В Гродно одна из улиц названа его именем, а теперь память увековечат еще и в столице.

«Когда-то с чем-то приходится расставаться. Но самое главное - пускай это люди видят. Вот в чем смысл. Горжусь, конечно, дедушкой своим. Так сказать, продолжаем династию, продолжаем дело, которому он посвятил свою жизнь», - говорит Сергей Соколовский.

В минский музей такая большая партия исторически значимых вещей поступит впервые. Сейчас в запасниках чуть более 160 тысяч экспонатов. Для сравнения: в московском фонде Музея Вооруженных сил - свыше 800 тысяч.

«Эти вот предметы, к которым не прикасались. Каждый предмет - это судьба человека. Поэтому сегодня я благодарен - тем более в преддверии освобождения Белоруссии, которое мы будем праздновать 3 июля», - говорит директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

Пополнит минские хранилища и китель маршала Олега Лосика. Его имя навсегда вписано в историю освобождения Белоруссии. Разработка операции «Багратион» - ее называли пятым сталинским ударом - проводилась в строжайшей тайне. Сначала нужно было дезинформировать противника, чтобы он ждал удара с другой стороны, а затем окружить и уничтожить. 2 июля 1944 года танковая бригада Лосика сломила сопротивление немецких войск под Минском, а уже 3 июля в 3 часа утра вступила в столицу Белорусской ССР. Эта дата стала главным государственным праздником - Днем независимости. И связана она именно с драматическим эпизодом разгрома фашистов и освобождения. Тогда, в 44-м, танковые войска вел не только офицерский долг, но и зов предков Олега Лосика.

«Белоруссия является его малой родиной. Он родился в Ярцево и всегда гордился своими белорусскими корнями. И всегда защищал Отечество», - говорит внук маршала Дмитрий Лосик.

В послевоенные годы за проявленное мужество и героизм Олегу Александровичу присвоили звание «Почетный гражданин города-героя Минска». Но внукам, признается Дмитрий Лосик, об ужасах войны легендарный маршал не рассказывал - вместо этого играл в шахматы. Даже в обычной жизни он оставался стратегом и просто любимым дедушкой.

«Умел всегда поддержать беседу. Любил очень свою внучку Иру и с любовью относился к дочери и сыну. Это вот тот случай, когда в нем соединялось что-то очень жесткое, что, разумеется, дала война и что его закалило, и одновременно он умел жить, любил. всегда был на высоте», - рассказывает Дмитрий Лосик.

Еще один уникальный экспонат, связанный с именем маршала Лосика, - танк, который ему подарили сослуживцы. Он стоял в его личном кабинете в квартире на Мосфильмовской. Легендарная «тридцатьчетверка». Как говорил сам военачальник, когда Советский Союз начал производить такую технику, это стало прорывом. И кстати именно Т-34 был первым танком, на котором Олег Лосик вошел в оккупированный Минск.

Своя история за каждой семейной реликвией. Передают в запасники белорусского музея и личные вещи маршала Константина Рокоссовского. Все экспонаты уже 1 июля отправят на Поклонную гору, а оттуда - в Минск. Специально ко дню освобождения от фашистской Германии, чтобы современники понимали, какой ценой их стране досталось мирное небо.