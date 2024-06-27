Политолог Бовт оценил готовность Украины пойти на урегулирование

Заявления Владимира Зеленского о нежелании затягивать конфликт делаются для того, чтобы подстегнуть Запад и заставить своих союзников активизировать помощь Киеву, заявил «Звезде» политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Это такой просто PR-ход. За этим не стоит реальное намерение ни заканчивать конфликт, ни тем более капитулировать», - сказал эксперт.

В Киеве не считают, что силы для продолжения сопротивления России исчерпаны, полагает политолог. Более того, и Запад не собирается прекращать поддержку Украины.

«Я не думаю, что Украина собирается капитулировать в ближайшее время. И я не думаю, что людские ресурсы Украины полностью исчерпаны. Я думаю, что мобилизационный резерв еще насчитывает пару миллионов человек, если сильно поднапрячься. А также при условии, что те примерно 600-800 потенциальных призывников-мужчин, которые находятся в качестве беженцев и работников на Западе, могут быть каким-то образом возвращены на Украину. Такой вариант тоже нельзя исключать», - сказал Георгий Бовт.

В ходе визита в Брюссель Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт, чтобы он «продолжался годами». Он сказал, что в ближайшее время нужно подготовить план переговоров для второго «саммита мира» и «положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев».