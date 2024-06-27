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Лукашенко поручил новому министру «встряхнуть» МИД Белоруссии

Максим Рыженков сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Сергея Алейника.
Владимир Рубанов 2024-06-27 15:26:47
© Фото: МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Максима Рыженкова министром иностранных дел страны, сообщает агентство БелТА. Он сменил на этом посту Сергея Алейника, который возглавлял МИД республики с декабря 2022 года.

До этого Рыженков занимал должность первого замглавы президентской администрации. Ранее, с середины 1990-х, он работал во внешнеполитическом ведомстве страны, был послом в Израиле и Польше.

Лукашенко отметил опыт Рыженкова в международных делах и добавил, что «МИД нужно приводить в чувство» и «встряхнуть, чтобы он начал работать».

Прежний глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник назначен членом Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания.

 

#в стране и мире #белоруссия #мид #Александр Лукашенко #Сергей Алейник #Совет Республики #Максим Рыженков
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