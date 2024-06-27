Лукашенко поручил новому министру «встряхнуть» МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Максима Рыженкова министром иностранных дел страны, сообщает агентство БелТА. Он сменил на этом посту Сергея Алейника, который возглавлял МИД республики с декабря 2022 года.

До этого Рыженков занимал должность первого замглавы президентской администрации. Ранее, с середины 1990-х, он работал во внешнеполитическом ведомстве страны, был послом в Израиле и Польше.

Лукашенко отметил опыт Рыженкова в международных делах и добавил, что «МИД нужно приводить в чувство» и «встряхнуть, чтобы он начал работать».

Прежний глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник назначен членом Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания.