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Новые категории граждан РФ получат статус ветеранов боевых действий

Гражданам, участвующим в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях, будет предоставлен статус ветерана боевых действий. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Андрей Аркадьев 2024-06-27 15:07:34
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россияне, обеспечивающие выполнение задач спецоперации в двух новых регионах страны - Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач СВО в Запорожской и Херсонской областях», - сказал премьер-министр, отметив, что в Донецкой и Луганской народных республиках данная норма уже действует.

Глава российского кабинета министров напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости предоставления равных условий для людей, защищающих нашу страну. Правительство поддерживает защитников.

Премьер-министр подчеркнул, что помимо военных, задействованных с спецоперации нельзя забывать и о врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых субъектах России.

#в стране и мире #запорожская область #Херсонская область #СВО
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