Новые категории граждан РФ получат статус ветеранов боевых действий

Россияне, обеспечивающие выполнение задач спецоперации в двух новых регионах страны - Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач СВО в Запорожской и Херсонской областях», - сказал премьер-министр, отметив, что в Донецкой и Луганской народных республиках данная норма уже действует.

Глава российского кабинета министров напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости предоставления равных условий для людей, защищающих нашу страну. Правительство поддерживает защитников.

Премьер-министр подчеркнул, что помимо военных, задействованных с спецоперации нельзя забывать и о врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых субъектах России.