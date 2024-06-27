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Электричку «порвало» пополам в Московской области

На месте работают представители специальных служб, запрошен резервный локомотив, а график движения поездов нарушен.
Ян Брацкий 2024-06-27 14:37:12
© Фото: electrichki, Telegram © Видео: dykttatuob_lanaDR/electrichki, Telegram

Разрыв сцепного устройства электропоезда «Иволга» произошел в Кратово Московской области. Как сообщает паблик «Подслушано электрички Москвы» в Telegram, расцеп произошел между пятым и шестым вагонами состава.

На опубликованных кадрах видно, как поезд практически разорвало пополам. Состав стоит на станции, на месте работают представители специальных служб.

«Все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу. Поезд будет убран вспомогательным локомотивом», - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Сообщается, что время задержек поездов в сторону Зеленограда составляет два и более часа. Причины ЧП устанавливаются, ЦППК проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего.

#поезд #Московская область #Железная дорога #ЦППК #Иволга
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