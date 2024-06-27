Чудом уцелевший участник ДТП на юго-востоке Москвы ехал на похороны

На юго-востоке Москвы утром произошло массовое ДТП, несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте. Черная иномарка неслась по трассе со скоростью около 110 км/ч, как сообщают очевидцы, и играл в «шахматки», то есть агрессивно перестраивался между рядов. В какой-то момент водитель не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей.

«Удар был такой силы, я даже не сообразил, что произошло. Полторы секунды и я увидел боковым зрением, как в меня летит он», - добавил Александр, в чью машину влетела иномарка.

Александр рассказал корреспонденту «Звезды», что ехал на похороны к своему другу и «тут такое произошло». В момент ДТП водитель не потерял сознание, но сейчас чувствует боль в шее от резкого удара, поэтому позже обратится в больницу. Еще один участник ДТП Павел с трудом успел вырулить, чтобы эта же черная машина не влетела в его лобовое стекло.

«Он летел, сыграл в "шахматки", виляя из одного ряда в другой, не справился с управлением и его вынесло со встречной. Я уже вижу, как он летит в меня. Все, что я успел - чуть вправо вернуться», - сказал автомобилист.

Предположительный виновник аварии комментариев давать не стал. Его машина сильно повреждена - помяты передний бампер, заднее крыло и дверь, в салоне сработали подушки безопасности, машину увезли на эвакуаторе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.