Лукашенко назначил послом в РФ Александра Рогожника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России Александра Рогожника вместо Дмитрия Крутого, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

До настоящего времени Рогожник занимал пост министра промышленности в Белоруссии. Его предшественник Крутой возглавит администрацию главы государства. Первым замглавы администрации президента станет Наталья Петкевич.

Также белорусский лидер сменил нескольких министров. Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков, министром сельского хозяйства - Анатолий Линевич, а министром промышленности - Александр Ефимов.