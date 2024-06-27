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Лукашенко назначил послом в РФ Александра Рогожника

Александр Рогожник до этого был министром промышленности в Белоруссии.
Андрей Аркадьев 2024-06-27 13:55:52
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России Александра Рогожника вместо Дмитрия Крутого, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

До настоящего времени Рогожник занимал пост министра промышленности в Белоруссии. Его предшественник Крутой возглавит администрацию главы государства. Первым замглавы администрации президента станет Наталья Петкевич.

Также белорусский лидер сменил нескольких министров. Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков, министром сельского хозяйства - Анатолий Линевич, а министром промышленности - Александр Ефимов.

#белоруссия #Лукашенко #посол
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