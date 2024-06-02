Лесной пожар в Ростовской области разросся до 117 гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Работы осложняет сильный ветер.

Угрозы населенным пунктам от огня нет, сообщили спасатели. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Он уже сбросил 42 тонны воды. На месте работают 280 специалистов экстренных служб и 83 единицы техники.

Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером. Скорее всего, это случилось из-за удара молнии. В субботу один очаг пожара в Ростовской области удалось погасить на площади 169 гектаров.