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Лесной пожар в Ростовской области разросся до 117 гектаров

Угрозы населенным пунктам от огня нет. К тушению привлекли вертолет.
Владимир Рубанов 2024-06-02 07:13:09
© Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Работы осложняет сильный ветер.

Угрозы населенным пунктам от огня нет, сообщили спасатели. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Он уже сбросил 42 тонны воды. На месте работают 280 специалистов экстренных служб и 83 единицы техники.

Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером. Скорее всего, это случилось из-за удара молнии. В субботу один очаг пожара в Ростовской области удалось погасить на площади 169 гектаров.

#вертолет #Ми-8 #Ростовская область #МЧС России #Тушение #пожарные #лесной пожар #Тарасовское лесничество
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