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В Москве выявили донора с ранее незарегистрированным резус-фактором

Подобный фенотип крови встречается у небольшого процента людей, для переливания таким пациентам нужен особый донор.
Ян Брацкий 2024-06-27 12:54:13
© Фото: ГКМ им. Кончаловского © Видео: ГКМ им. Кончаловского

Врачи столичного банка крови выявили донора с вариантным резус-фактором. Об этом сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова. Молодой человек пришел сдавать кровь в больницу имени Кончаловского впервые.

Оказалось, что у донора вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Более глубокое тестирование показало, что антиген D у молодого человека присутствует, а точный фенотип определить невозможно. Для этого требуется молекулярно-генетическое исследование.  

Редким называют фенотип, который встречается только у небольшого процента людей, проживающих в определенной местности. Если кому-то из таких пациентов требуется переливание, то подбор донора значительно усложняется.

#Москва #донор #фенотип #резус-фактор
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