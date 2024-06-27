В Москве выявили донора с ранее незарегистрированным резус-фактором

Врачи столичного банка крови выявили донора с вариантным резус-фактором. Об этом сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова. Молодой человек пришел сдавать кровь в больницу имени Кончаловского впервые.

Оказалось, что у донора вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Более глубокое тестирование показало, что антиген D у молодого человека присутствует, а точный фенотип определить невозможно. Для этого требуется молекулярно-генетическое исследование.

Редким называют фенотип, который встречается только у небольшого процента людей, проживающих в определенной местности. Если кому-то из таких пациентов требуется переливание, то подбор донора значительно усложняется.