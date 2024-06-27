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Белгородец заявил, что пошел на СВО после падения ракеты ВСУ у его дома

Ракета комплекса «Точки-У» упала в 150 метрах от дома жителя Белгорода.
Роман Закурдаев 2024-06-27 13:33:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника все дальше от границы с Белгородской областью. Для выполнения боевых задач у командира батареи самоходных артустановок «Гвоздика» с позывным Хаски есть личные мотивы.

«Я лежал дома, спал мирно и возле меня в 150 метрах упала ракета "Точки-У" в центре Белгорода два года назад. Это стало мотивацией пойти на СВО, защитить свой город, защитить людей и свою семью», - вспоминает Хаски.

Самоходная гаубица «Гвоздика» откликается по первому зову. Характерный лязг механизма заряжания звучит как обратный отсчет перед выстрелом. С закрытой огневой позиции артустановка ведет прицельную стрельбу осколочно-фугасными снарядами по укреплениям ВСУ на Харьковском направлении.

«Активные боевые действия. Если даже у нас затишье, то в основном где-то рядом постоянно слышны звуки боя, разведка их работает, слышно в плане БПЛА. Слышны выстрелы, прилеты», - рассказывает командир САУ «Гвоздика» с позывным Джек.

За высоты  у поселка Липцы сейчас отчаянно цепляются украинские войска. Разрушительным огнем «Гвоздика» «расцветает» над блиндажами и опорными пунктами противника. Ствольная артиллерия группировки войск «Север» пробивает путь нашей пехоте.

Одно из преимуществ «Гвоздики» в том, что у нее башня поворачивается на 360 градусов и  поэтому можно оперативно менять направление стрельбы. Огонь с переднего края корректирует разведка. Наши беспилотники находятся в небе круглые сутки. Один за другим 122-миллиметровые снаряды уходят к цели. Плотность огня сейчас  такая, что гаубица замолкает лишь на время пополнения боекомплекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #САУ #Гвоздика #наш эксклюзив #СВО
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