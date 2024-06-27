Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату парламента

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой», рассуждая на тему миграционной политики. Это произошло на полях Петербургского международного юридического форума.

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят нашей "Государственной дурой"», - поинтересовался Бастрыкин.

Среди аудитории оказалась депутат парламента, которая обратила внимание главы ведомства на работу, которая проводится в Госдуме, и пообещала после завершения выступления лично обсудить с главой СК РФ миграционную проблематику.

Также Бастрыкин отметил, что с прошлого года выявлены и поставлены на воинский учет более 30 тысяч получивших российское гражданство мигрантов. Порядка 10 тысяч из них направлены в зону проведения спецоперации, уточнил он.

Сегодня мобилизованные из числа приезжих пополняют тыловые подразделения, создают оборонительные сооружения и роют окопы.