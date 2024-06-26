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Военные ВС РФ рассказали о психологическом давлении в украинском плену

После возвращения на Родину российские военнослужащие пройдут курсы реабилитации и лечения в учреждениях Минобороны РФ.
Ян Брацкий 2024-06-26 09:20:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные, пережившие ужасы украинского плена и вернувшиеся домой, рассказали о самых тяжелых моментах заключения. В беседе со «Звездой» они признались, что тяжелее всего дались чувство неопределенности и разлука с семьей.

После возвращения многие из них не верят своему счастью. До последнего дня военнослужащие боялись, что киевский режим нарушит договоренности и возвращение домой сорвется.

«Чувства не передать. Наконец мы попали домой. Теперь все будет хорошо. Полгода ждали - и вот дождались. До сегодняшнего дня не верилось, думали, что все сорвется. Когда уже сели в наш автобус и пересекли границу, тогда поняли. Тут еще и самолет, все в реальности оказалось. Я сестре, матери, жене позвонил. Все в шоке были», - рассказал Алексей.

Об условиях содержания в украинском плену многие говорят с неохотой. С пленными националисты обращались жестоко, наказывали за любые провинности.

«Там сидят ребята больше двух лет. Их пока не отпускают. Мне повезло, что я отсидел всего 14 месяцев. Самое тяжелое - это первый этап плена, когда ты еще официально никак не оформлен», - признался Дмитрий.

На первых этапах ему и его сослуживцам приходилось сидеть в подвалах. Подобные условия содержания сильно ломают психологически.

«В моем случае, я был ранен, мне не так сильно доставалось. Я быстро попал в СИЗО, не так много времени провел в неофициальных учреждениях. Морально это тяжело, психологически очень давит. Постоянно говорят, что Россия плохая. Они историю очень сильно переворачивают, ориентируются на Запад. Говорят, что лучше бы Германия победила во время Великой Отечественной войны. Много фактов нам пытались вдолбить в голову», - добавил Дмитрий.

Напомним, самолет Ил-76 этим утром доставил в Россию 90 военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 90 военнопленных ВСУ. В Москве наши бойцы пройдут курс реабилитации и лечения в учреждениях Минобороны РФ.

#Минобороны России #ВС РФ #Ил-76 #наш эксклюзив #украинский плен
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