Над Смоленской областью сбили два беспилотника за ночь

Минобороны отчиталось о двух сбитых БПЛА над территорией Смоленской области в течение ночи. Таким образом, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки, подчеркнули в оборонном ведомстве страны.

По словам губернатора Василия Анохина, атака была совершена в 4 утра. Целью были военные объекты, уточнил он.

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе... Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы», - написал Анохин в Telegram-канале.

Несколько дней назад российские средства ПВО обнаружили и перехватили также два беспилотника в небе над Смоленской областью. Никто не пострадал.