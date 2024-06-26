Два человека пострадали при вспышке метана на руднике в Соликамске

Вспышка метана произошла на руднике «Уралкалия» в Соликамске, сообщает РИА Новости. Предварительно, пострадали два человека - у них сильные ожоги.

Из шахты на поверхность эвакуированы около 200 человек, передает «112». По информации издания, вспышка произошла на глубине 400 метров.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В 2018 году на строящемся стволе рудника горнорудной шахты «Уралкалия» в Пермском крае произошел пожар на глубине 362 метра. В момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться самостоятельно, остальные девять погибли.

Компания «Уралкалия» занимается всем процессом - от добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям по всему миру. В основном производственном подразделении компании работают около 13 300 сотрудников.