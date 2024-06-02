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НВВКУ торжественно отметило 57-ю годовщину со дня образования

В училище открыли бюст Герою РФ Михаилу Петелину, провели торжественный марш личного состава училища и выпускников, дефиле военного оркестра и экскурсии для гостей.
2024-06-02 06:56:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище (НВВКУ) провели торжественные мероприятия в честь празднования 57-й годовщины со дня его образования.

Сначала около мемориала «Выпускникам училища - Героям Отечества» открыли бюст Герою РФ Михаилу Петелину. После этого командование училища и почетные гости возложили цветы к мемориалу. Курсанты и гости почтили минутой молчания память тех, кто героически погиб, защищая Родину. За историю существования училища 68 его выпускников удостоены звания Героев Советского Союза и России.

На плацу НВВКУ состоялся митинг. Отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу вручили госнаграды, грамоты и памятные подарки. Потом на плацу училища провели торжественный марш личного состава училища и выпускников, дефиле военного оркестра, показательные выступления роты почетного караула, курсантов батальона разведки.

«Училище возобновило с прошлого года подготовку специалистов по военно-политической работе. Открылись новые специальности, и в целом выпускники составляют корпус офицеров мотострелковых, разведывательных и других структур РФ», - сказал врид начальника НВВКУ полковник Дмитрий Волоткович.

Перед курсантами и гостями выступили творческие коллективы Новосибирска. Посетители и выпускники училища посетили парк военной техники, ознакомились с экспозициями музея учебного учреждения и образцами современного вооружения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #годовщина #выпускники #курсанты #НВВКУ #открытие бюста #празднование #торжественный марш
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