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В РВСН прошли состязания на лучшую группу разминирования

Лучшей стала команда Владимирского ракетного объединения.
2024-06-26 05:01:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Новосибирском ракетном соединении прошли профессиональные состязания, в ходе которых определил лучшую группу разминирования РВСН. Специалисты инженерно-саперных подразделений соревновались в теоретических знаниях и практических навыках.

Проверка теории проводилась по классической схеме – военные устно отвечали  вопросы по билетам. После демонстрации знаний саперы-ракетчики приступили к состязаниям в профессиональном мастерстве.

Конкурсанты выполняли нормативы по экипировке и разминировали минные поля. Об этом рассказали в Минобороны России. Также военные прошли «тропу сапера».

«Военнослужащие осуществляли поиск, обнаружение и обезвреживание установленных на различных объектах (на участке железнодорожного полотна, в водопропускной трубе, внутри электрощита, в брошенном автомобиле и других) самодельных взрывных устройств и мин различных конструкций», - сообщили в военном ведомстве.

По итогам состязаний лучшей группой разминирования признали команду Владимирского ракетного объединения. Второе место заняли саперы из Омского объединения, третье - из Оренбургского.  

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Конкурс #Саперы #РВСН #мины #состязания
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