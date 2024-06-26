В РВСН прошли состязания на лучшую группу разминирования

В Новосибирском ракетном соединении прошли профессиональные состязания, в ходе которых определил лучшую группу разминирования РВСН. Специалисты инженерно-саперных подразделений соревновались в теоретических знаниях и практических навыках.

Проверка теории проводилась по классической схеме – военные устно отвечали вопросы по билетам. После демонстрации знаний саперы-ракетчики приступили к состязаниям в профессиональном мастерстве.

Конкурсанты выполняли нормативы по экипировке и разминировали минные поля. Об этом рассказали в Минобороны России. Также военные прошли «тропу сапера».

«Военнослужащие осуществляли поиск, обнаружение и обезвреживание установленных на различных объектах (на участке железнодорожного полотна, в водопропускной трубе, внутри электрощита, в брошенном автомобиле и других) самодельных взрывных устройств и мин различных конструкций», - сообщили в военном ведомстве.

По итогам состязаний лучшей группой разминирования признали команду Владимирского ракетного объединения. Второе место заняли саперы из Омского объединения, третье - из Оренбургского.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.