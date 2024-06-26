Посольство США на Украине подтвердило смерть своего дипломата

Посольство США на Украине официально подтвердило смерть своего дипломата, тело которого нашли накануне в киевской гостинице, в стране он находился с 15 июня. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на посольство.

Подробности смерти атташе не приводятся из соображений конфиденциальности.

О смерти служащего американского посольства стало известно во вторник 25 июня около 11:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным местных СМИ, на его теле не было обнаружено следов насилия. При этом в посольстве сообщили, что он страдал от повышенного уровня холестерина.