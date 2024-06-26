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В Москве прошла конференция НИИ военной истории Военной академии ГШ

В мероприятии участвовали больше 160 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России.
2024-06-26 22:24:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Москве состоялась конференция Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В Музее Победы прошли сборы должностных лиц, на которых возложено проведение военно-исторической работы в Российской армии.

Заместитель председателя Военно-научного комитета ВС РФ генерал-майор Владислав Черкасов отметил существенное увеличение числа работ в рамках научно-исследовательской деятельности в 2023 году.

«Проводимые исследования в том числе задают импульс к историческому осмыслению хода вооруженного конфликта на территории Украины», - сказал Черкасов.

Специалисты должны инициировать разработку очерков, которые давали бы первичное военно-историческое описание этапов специальной военной операции, сказал заместитель председателя ВНК ВС РФ.

Сейчас в органах военного управления уже накоплен достаточный опыт таких материалов, сказал генерал-майор Черкасов. Это ценные научные источники, которые нужно использовать при освещении спецоперации с позиции военно-исторической науки.

«Военная наука должна реализовывать не только описательную, но и прогностическую функцию. Увидеть в опыте предшественников то, что будет актуально и применимо в будущем - в этом и состоит искусство ученого-историка», - подчеркнул Владислав Черкасов.

В этом мероприятии участвовали больше 160 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #конференция #военная история #сборы #СВО #военные историки
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