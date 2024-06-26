РФ закрыла въезд 27 австралийцам и 36 новозеландцам в ответ на санкции

Россия бессрочно запретила въезд для 27 граждан Австралии и 36 - Новой Зеландии в ответ на антироссийские «русофобские» санкции правительств этих стран. Об этом говорится в заявлениях на сайте МИД РФ.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского “стоп-листа” будет продолжена», - говорится в сообщении ведомства, то же самое актуально для отношений с официальным Веллингтоном.

Под санкции попали австралийские и новозеландские политические фигуры, деятели искусства, дипломаты, руководители местных компаний, преподаватели ВУЗов и другие представители. По данным внешнеполитического ведомства, они формируют антироссийскую повестку дня.

В стоп-листе среди прочего числятся мэр столицы Новой Зеландии Веллингтон Тори Фанау, военные чиновники страны. Из числа австралийцев можно выделить бывших послов в РФ и на Украине, бывшего премьер-министра Австралии Тони Эбботта.