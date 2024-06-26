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Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из профессионального спорта

Спортсмен рассказал, что планирует провести прощальный матч.
Владимир Рубанов 2024-06-26 20:58:33
© Фото: Sergey Elagin Business Online, Global Look Press

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объявил об окончании карьеры. Хоккеист сказал, что ему тяжело далось это решение и что он планирует провести прощальный матч.

45-летний спортсмен не выступал с 2021 года, но об уходе из профессионального спорта не сообщал. Дацюк рассказал, что ему хотелось еще играть, но обмануть себя он не смог.

«Не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея», - рассказал спортсмен.

Накануне стало известно, что в 2024 году россиянин будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Дацюк рассказал, что давно планирует провести прощальный матч.

«Надеюсь, что он состоится. Но бывают причины, даже не хоккейные», - сказал он.

Дацюк побеждал со сборной России на Олимпийских играх и чемпионате мира. Дважды выиграв Кубок Стэнли, он стал членом «Тройного золотого клуба» - обладателей трех главных хоккейных наград.

В составе СКА Дацюк завоевал Кубок Гагарина КХЛ и стал единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре этих титула.

#Спорт #Хоккей #КХЛ #кубок гагарина #ска #Завершение карьеры #кубок стэнли #павел дацюк
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