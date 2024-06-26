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Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов, которые состоятся 28 июня.
Владимир Рубанов 2024-06-26 19:50:28
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя государствами во всех ключевых областях. Путин и Мохбер выразили удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов. Путин подчеркнул, что уверен в дальнейшем развитии российско-иранских дружественных отношений.

Предыдущий телефонный разговор российского президента с и.о. главы Ирана состоялся 13 июня, а до этого - 20 мая.

Мохбер возглавил исполнительную власть Ирана после гибели президента страны Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета. Внеочередные выборы в Иране назначены на 28 июня.

#Кремль #Иран #Владимир Путин #телефонный разговор #мохаммад мохбер
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