Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя государствами во всех ключевых областях. Путин и Мохбер выразили удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов. Путин подчеркнул, что уверен в дальнейшем развитии российско-иранских дружественных отношений.

Предыдущий телефонный разговор российского президента с и.о. главы Ирана состоялся 13 июня, а до этого - 20 мая.

Мохбер возглавил исполнительную власть Ирана после гибели президента страны Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета. Внеочередные выборы в Иране назначены на 28 июня.