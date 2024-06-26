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Пленницу челябинского маньяка допросили в суде

Женщину зовут Екатерина, ей 34 года. Она утверждает, что Ческидов удерживал ее силой 14 лет.
Владимир Рубанов 2024-06-26 19:31:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жертва «смолинского маньяка» пришла в Советский районный суд Челябинска, чтобы дать показания против Владимира Ческидова, который держал ее в плену 14 лет.

Потерпевшую провели в зал и обратно в сопровождении пристава. На вопросы журналистов она не отвечала. Слушание проходило в закрытом режиме.

Женщину зовут Екатерина, ей 34 года. В июле 2023 года она пришла в полицию и рассказала, что мужчина насильно удерживал ее 14 лет в частном доме поселка Смолино.

Она познакомилась с Ческидовым в 2009 году в районе автовокзала в Челябинске. Тот пригласил 19-летнюю девушку выпить, привез в частный дом и больше не выпускал оттуда.

Все эти годы похититель избивал и насиловал женщину. Она смогла сбежать, когда пьяный Ческидов стал вести себя агрессивно по отношению к своей матери. Та вызвала ему скорую и позволила Екатерине уйти.

Пленница рассказала о другой жертве маньяка. Та попала в дом Ческидова тем же путем, но годом раньше. Девушку по имени Оксана похититель ударил по голове в ходе ссоры в 2011 году, убил и закопал в огороде.

Ческидову 51 год, он не признает вину. Медэкспертиза в Москве признала его невменяемым. По решению суда его содержат в психдиспансере. Мать маньяка избежала наказания, потому что помогла пленнице сбежать, сообщало издание Ura.ru. Дело о похищении против нее прекратили.

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