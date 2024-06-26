В МИД обвинили секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в унижении собственного народа. Об этом она заявила на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее Григорян обвинил Россию в захвате у Армении Нагорного Карабаха и передаче этого региона Азербайджану. По его мнению, без отмашки России войны бы в регионе не было, а Ереван был зависим от Москвы. По словам секретаря Совбеза, военно-техническое сотрудничество двух стран упало с 96% до менее 10% по решению России. Кроме того, как утверждает Григорян, Москва отказалась от поставок по контрактам 2021 и 2022 годов.

«Являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», - сказала Захарова.

Комментируя заявления Григоряна, представитель внешнеполитического ведомства заявила, что для нее удивительно, как люди могут безответственно и уничижительно относиться к исторической памяти своей нации. Захарова напомнила, что армянский народ прошел через исторические испытания и в памяти нации живы трагические страницы новейшей истории.