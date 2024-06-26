МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД обвинили секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа

У секретаря Совбеза Армении безответственное и уничижительное отношение к исторической памяти своей нации, заявила Мария Захарова.
Андрей Аркадьев 2024-06-26 18:10:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в унижении собственного народа. Об этом она заявила на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее Григорян обвинил Россию в захвате у Армении Нагорного Карабаха и передаче этого региона Азербайджану. По его мнению, без отмашки России войны бы в регионе не было, а Ереван был зависим от Москвы. По словам секретаря Совбеза, военно-техническое сотрудничество двух стран упало с 96% до менее 10% по решению России. Кроме того, как утверждает Григорян, Москва отказалась от поставок по контрактам 2021 и 2022 годов.

«Являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», - сказала Захарова.

Комментируя заявления Григоряна, представитель внешнеполитического ведомства заявила, что для нее удивительно, как люди могут безответственно и уничижительно относиться к исторической памяти своей нации. Захарова напомнила, что армянский народ прошел через исторические испытания и в памяти нации живы трагические страницы новейшей истории.

#в стране и мире #Армения #Захарова #мид
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 