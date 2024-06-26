Артиллерист Берс заявил, что в бою не боится только дурак

Военнослужащие говорят, что на огневом рубеже эмоции - непозволительная роскошь, волю им можно дать позже. На позиции же важны хладнокровие и взаимовыручка. Однако адреналин присутствует, вместе со страхом и ответственностью как за свою жизнь, так и за жизнь боевых товарищей.

«Всегда адреналин. Не боится только дурак. За свою жизнь, за жизнь товарищей ты отвечаешь. Поэтому если увидишь что-то в небе - сразу предупреждаешь. Командир принимает меры. Тут адреналин всегда. Потом уже, когда приезжаем, обсуждаем. Страсти утихают», - признается командир отделения, топогеодезист реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс.

Как работают российские артиллеристы, показывает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. Расчет РСЗО группировки войск «Центр» накрывает квадрат, где окопалось целое подразделение боевиков. Под ударом и пункт управления БПЛА. Осколочно-фугасные снаряды ложатся на цели к северу от Авдеевки.

Вражеские опорные пункты, командные пункты, пехота и боевая техника - все это для «Града» цели. Необходимо отработать очень быстро и в перерывах между залпами слушать небо, поскольку велика вероятность атаки FPV-дронов.

Разбор полетов у расчета только в укрытии. Назар в реактивной артиллерии уже десять лет. Служил и номером расчета, затем старшим наводчиком. Награжден медалями Суворова и «За отвагу». На его счету девять тысяч залпов только из этой РСЗО. Теперь Назар командир «Града», и знает, что скорость на фронте - залог безопасности.

«Работаем по замаскированным гаубицам, пушкам. Наводимся в течении трех минут. Отрабатываем. Корректировка там еще две минуты. Отрабатываем и уезжаем. То есть вся работа занимает максимум минут пять», - говорит командир боевой машины с позывным Назар.

Стремительность, храбрость, внимательность - три основных качества для успешной боевой работы. Изображение сокола на дверях и лобовом стекле служит талисманом и символом реактивной батареи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.