Уничтожены три установки HIMARS вместе с иностранными специалистами

Минобороны России заявило об уничтожении трех неприятельских пусковых установок HIMARS, а также транспортно-заряжающей машины вместе с иностранными специалистами.

Кроме того, наши военные поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также живую силу и военную технику противника в 109 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. Так, в течение суток удалось сбить 76 беспилотников ВСУ и два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Также Минобороны сообщило, что группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение. Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 510 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.