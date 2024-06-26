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Уничтожены три установки HIMARS вместе с иностранными специалистами

Также российские войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников врага.
2024-06-26 14:03:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении трех неприятельских пусковых установок HIMARS, а также транспортно-заряжающей машины вместе с иностранными специалистами.

Кроме того, наши военные поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также живую силу и военную технику противника в 109 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. Так, в течение суток удалось сбить 76 беспилотников ВСУ и два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Также Минобороны сообщило, что группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение. Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 510 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #HIMARS #МО РФ
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