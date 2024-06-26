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Россиянам объяснили суть «доброй» и «запугивающей» схем спамеров

IT-эксперт Куликов посоветовал в этом случае сразу вешать трубку и звонить в банк напрямую.
Ирина Егорова 2024-06-26 13:40:21
© Фото: Matthias Balkdpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Мошеннические звонки сейчас преобладают и с каждым годом их число увеличивается на 20-30 процентов, заявил в разговоре со «Звездой» генеральный директор  информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Чаще всего мошенники используют две методики - это запугивание, когда звонит сотрудник полиции и начинает говорить о том, что все будет плохо. Второй - «добрую» схему, когда, например, предлагают сберечь ваши средства. Эксперт посоветовал в этом случае сразу вешать трубку.

«Что нужно сделать человеку, чтобы вам не звонил полковник полиции, следственный комитет, министр, банк? Вешать трубку. Самое главное, прервать линию, по которой человек выводит вас из равновесия. Если у вас есть счет в банке, из которого вам звонили, сами позвоните и разберитесь с этим вопросом», - посоветовал эксперт.

У операторов и крупных компаний есть собственные системы защиты, которые «не пропускают» номера из «черных списков», либо блокируют звонки, ориентируясь на ключевые слова. По его словам, не существует на 100 процентов системы, гарантирующей безопасность персональных данных, так как в интернете есть много баз данных, которые можно купить.

«Есть несколько способов, как осуществляются вызовы. Первый - это слепой - путем выбора номерной емкости от миллиона до 10 миллионов, и, что попадает в этот пробел, сюда осуществляются автоматически прозвоны. Второй момент - это когда человек оставляет номер телефона для получения карт лояльности и прочего. И третий способ, когда злоумышленники имеют доступ или покупают базу данных, знают и имя отчество, звонит и входит доверие», - перечислил эксперт.

По его словам, оператор не несет ответственности за звонки злоумышленников. Единственной причиной дозвона мошенников до адресата - это либо сбой в государственной системе антифрод, либо номер еще не записан как мошеннический.

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