Мессенджер ICQ окончательно закрылся

Мессенджер IСQ завершил работу, сообщается на сайте компании.

«Сервис завершил работу», - говорится в сообщении.

Пользователям предлагается перейти на площадку «VK Мессенджер», уточняет RT. В компании пояснили, что собираются сосредоточиться на развитии этого сервиса.

В компании анонсировали завершение работы в мае.

ICQ - это первая в истории программа-мессенджер, она была запущена в 1996 году. На пике популярности в 2000-е годы «аськой» пользовались около 500 миллионов человек.