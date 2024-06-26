Мессенджер ICQ окончательно закрылся

Мессенджер IСQ завершил работу, сообщается на сайте компании.
«Сервис завершил работу», - говорится в сообщении.
Пользователям предлагается перейти на площадку «VK Мессенджер», уточняет RT. В компании пояснили, что собираются сосредоточиться на развитии этого сервиса.
В компании анонсировали завершение работы в мае.
ICQ - это первая в истории программа-мессенджер, она была запущена в 1996 году. На пике популярности в 2000-е годы «аськой» пользовались около 500 миллионов человек.
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