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Мессенджер ICQ окончательно закрылся

В компании собираются сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера».
Ирина Егорова 2024-06-26 10:20:22
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Мессенджер IСQ завершил работу, сообщается на сайте компании.

«Сервис завершил работу», - говорится в сообщении.

Пользователям предлагается перейти на площадку «VK Мессенджер», уточняет RT. В компании пояснили, что собираются сосредоточиться на развитии этого сервиса.

В компании анонсировали завершение работы в мае.

ICQ - это первая в истории программа-мессенджер, она была запущена в 1996 году. На пике популярности в 2000-е годы «аськой» пользовались около 500 миллионов человек.

#программа #работа #мессенджер #прекращение #IСQ
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