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Депутат Бундестага Шмидт рассказал про «социальных туристов» с Украины

Иностранцы приезжают в ФРГ, оформляются как беженцы, потом возвращаются в свою страну и получают там пособия.
Владимир Рубанов 2024-06-25 22:27:08
© Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Часть иностранцев, в том числе с Украины, практикуют в Германии «социальный туризм», рассказал «Звезде» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Такие люди приезжают, регистрируются в ФРГ, подписывают заявления о принятии статуса беженца, начинают получать пособия, а потом уезжают в страну, из которой они якобы сбежали. И получают немецкое пособие уже у себя на родине.

«Из Африки, к сожалению, с Украины тоже масса примеров, когда люди на протяжении нескольких лет получали значительные пятизначные суммы социального пособия, в это время проживая у себя на родине», - рассказал политик.

Германия предоставляет достаточно возможностей для того, чтобы там интегрироваться, рассказал Шмидт. И просителям статуса беженца, и другим категориям мигрантов предоставляют бесплатные курсы немецкого языка. Во время обучения им оплачивают медицинскую страховку и жилье, предоставляют социальные выплаты, на которые они могут спокойно жить в ФРГ.

«Все условия для интеграции созданы. Другое дело, что безработица среди таких людей очень высокая, хотя они имеют право здесь работать. Это, конечно, нас абсолютно не устраивает - когда люди не хотят встраиваться в немецкий рынок труда», - сказал депутат.

Две недели назад эту проблему обсуждали в бундестаге. В партии выступают за то, чтобы прекратить выплачивать пособия такой категории людей.

«Если люди бегут из страны, если они беженцы, они не могут туда возвращаться и там дальше проживать. Тогда это уже никакие не беженцы», - сказал Евгений Шмидт.

Если люди приехали в Германию и получили там законный статус, им следует в максимально короткие сроки искать работу, чтобы не быть бременем на социальной системе, считает депутат. Социалка в ФРГ и так трещит по швам, в том числе благодаря наплыву иностранцев и открытым границам еще со времен прежнего канцлера Ангелы Меркель, сказал политик.

#Украина #Германия #беженцы #Бундестаг #альтернатива для германии #наш эксклюзив #Пособия
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