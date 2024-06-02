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Северный флот ВМФ России отметил 291-ю годовщину со дня образования

Структура и состав флота позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства.
Елена Сивонен 2024-06-02 05:29:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В минувшую субботу исполнился 291 год со дня образования Северного флота ВМФ России. Его структура и состав позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства.

Так, например, на вооружении флота стоит фрегат «Адмирал Горшков». На его борту находится самое грозное на сегодня оружие - гиперзвуковые ракеты «Циркон», которым нет аналогов в мире. Они летят со скоростью 9 махов и успешно поражают цель на дальности более 1 000 километров.

Кроме того, гидроакустическое оборудование корабля позволяет на больших расстояниях обнаруживать цель и точно классифицировать ее. Имеющимися торпедами фрегат может поразить любые вражеские подводные лодки.

Также в составе флота есть и первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Его экипаж находится в постоянно боевой готовности. Специальные корабельные учения экипаж проводит, как минимум, раз в неделю. Личный состав до автоматизма отрабатывает действия на боевых постах и командных пунктах.

«Проведено техническое обслуживание материальной части экипажем фрегата. Корабль готов к развертыванию боевой учёбы в летнем периоде обучения, к выполнению задач по предназначению, как всегда, с высоким качеством», - рассказал старший помощник командира фрегата Сергей Высоцкий.

Годовщину флота в Баренцевых водах встречает фрегат «Адмирал Головко». Он сейчас выполняет задачи в полигонах боевой подготовки.

Между тем, в составе Северного флота имеются и другие корабли, а также подводные силы, береговые войска и морская авиация. Но а главной его особенностью остается наличие морских стратегических ядерных сил.

#праздник #Северный флот #годовщина #корабль #фрегат
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