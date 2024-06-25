Эксперт рассказал об особенностях первого Парада Победы

Ровно 79 лет назад состоялось событие, которого 1418 дней и ночей ждала вся страна. В Москве на Красной площади 24 июня 1945 года прошел парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 35 тысяч человек и 1850 тысяч единиц техники. Это были, как их позже назовут, 122 минуты славы.

Все происходило под проливным дождем. Барабаны оркестра заливало так, что пропадал звук. Из-за плохих метеоусловий пришлось корректировать программу. Отменили демонстрацию трудящихся и пролет авиации. Но даже такие изменения настроение гостей не омрачили.

Идею провести в Москве особенный парад, который стал бы зримым свидетельством победы СССР над фашистской Германией, высказал Иосиф Сталин. Детали мероприятия должен был разработать Генштаб. Предложили дату 24 июля, но Верховному главнокомандующему срок показался слишком большим.

Есть легенда, что Сталин запланировал парад на последнюю неделю мая 1945 года, однако, по просьбе швейных фабрик, его все-таки перенесли на июнь. Нужно было подготовить 15 тысяч комплектов новой формы.

«Безусловно, многие отметили в мире, да и у нас в стране это все было в большую новинку, парадную офицерскую форму цвета морской волны. Это было заметно, потому что парад снимался не только на традиционную черно-белую пленку, но и на трофейную цветную», - говорит руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

А штандарты, под которыми по брусчатке прошли сводные полки, изначально поручили подготовить военным строителям, но их вариант высшее руководство не утвердило. В итоге «ответственная миссия» перешла к художественно-производственным мастерским Большого театра.

Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал - маршал Георгий Жуков. Оба - кавалеристы, блестяще державшиеся в седле. Специально к мероприятию им подобрали коней. Жукову - белого терской породы по кличке «Кумир», а Рокоссовскому - вороного караковой масти по кличке «Полюс». А вот Верховный главнокомандующий, по одной из версий, держался в седле плохо, поэтому и парад не принимал. Об этом говорил сын Иосифа Сталина. Но историки до сих пор гадают об истинных причинах.

«Мне кажется, что это не совсем достоверная версия, поскольку и раньше Сталин никогда не принимал парадов», - отмечает военный эксперт и писатель Александр Широкорад.

Кульминацией парада стал марш 200 знаменосцев, бросавших фашистские знамена на специальный помост у подножия Мавзолея. Сейчас те самые знамена хранятся в Центральном музее Вооруженных сил.