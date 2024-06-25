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Тарифы на часть парковок в центре Москвы повысят до 600 рублей в час

На тех улицах, где бывает немного машин, цены снизят.
Владимир Рубанов 2024-06-25 21:04:22
© Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве с 1 июля изменятся тарифы на парковку. Новые тарифы затронут 12% столичных улиц, сообщили в департаменте транспорта города.

Подорожают парковочные места на 31 улице в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах, на Арбате, Большой Черкизовской и Фрунзенской набережной. Там, где уже действует предельный тариф - 450 рублей в час днем, но свободных мест все равно мало, цена возрастет до 600 рублей в час.

На тех улицах, где бывает немного машин, цены снизят. В их числе 1-я Магистральная улица, Научный проезд, Кулаков переулок.

Кроме того, с 5 августа парковки станут платными по нескольким новым адресам в Войковском, Дмитровском, Савеловском, Хорошевском и других районах столицы. Все изменения можно посмотреть на сайте Московского транспорта.

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