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Заключенные с оружием сбежали из учебного центра ВСУ под Черниговом

Командование воинской части уже сообщило о бегстве подчиненных командирам подразделений учебного центра.
Андрей Аркадьев 2024-06-25 18:35:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из учебного центра ВСУ «Десна» в Черниговской области сбежали шестеро вооруженных заключенных. Об этом сообщает «360» со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

Заключенные согласились вступить в ряды киевских формирований и должны были пройти подготовку. Беглецы захватили с собой оружие. Они одеты в военную форму.

Командование воинской части сообщило командирам подразделений учебного центра о случившемся. Изначально сообщения о побеге распространили в социальных сетях. Официально данная информация еще не получила подтверждения.

Отметим, что примерно месяц назад на Украине стали активно забирать в армию заключенных. Многие связывают данное решение с отсутствием добровольцев и нежеланием мужчин служить и рисковать здоровьем и жизнью за интересы киевского режима.

#в стране и мире #ВСУ #Заключенные #Чернигов
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