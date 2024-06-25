Заключенные с оружием сбежали из учебного центра ВСУ под Черниговом

Из учебного центра ВСУ «Десна» в Черниговской области сбежали шестеро вооруженных заключенных. Об этом сообщает «360» со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

Заключенные согласились вступить в ряды киевских формирований и должны были пройти подготовку. Беглецы захватили с собой оружие. Они одеты в военную форму.

Командование воинской части сообщило командирам подразделений учебного центра о случившемся. Изначально сообщения о побеге распространили в социальных сетях. Официально данная информация еще не получила подтверждения.

Отметим, что примерно месяц назад на Украине стали активно забирать в армию заключенных. Многие связывают данное решение с отсутствием добровольцев и нежеланием мужчин служить и рисковать здоровьем и жизнью за интересы киевского режима.