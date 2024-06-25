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Три человека погибли при падении автомобиля с парковки в Краснодаре

По одной из версий, возможной причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя, который мог перепутать педали.
Ян Брацкий 2024-06-25 14:07:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трое человек, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли в результате падения внедорожника с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре.

По одной из версий, 37-летний водитель перепутал педали газа и тормоза. Официальных подтверждений этого не поступало.

Трагедия произошла на улице Рашпилевской. На месте работают эксперты, территория оцеплена. Проводится доследственная проверка, устанавливаются истинные обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #Краснодар #полиция #Трагедия #ДТП #парковка
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