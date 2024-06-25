Три человека погибли при падении автомобиля с парковки в Краснодаре

Трое человек, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли в результате падения внедорожника с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре.

По одной из версий, 37-летний водитель перепутал педали газа и тормоза. Официальных подтверждений этого не поступало.

Трагедия произошла на улице Рашпилевской. На месте работают эксперты, территория оцеплена. Проводится доследственная проверка, устанавливаются истинные обстоятельства произошедшего.