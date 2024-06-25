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Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП в Краснодаре

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что водитель не справился с управлением и на высокой скорости пробил ограждение парковки.
Ян Брацкий 2024-06-25 14:24:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП в Краснодаре. Там автомобиль рухнул с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра.

Машина приземлилась на крышу. Три человека, включая ребенка, погибли на месте. В краевой прокуратуре сообщили подробности инцидента.

«Предварительно установлено, что водитель <...> не справился с управлением, набрал значительную скорость, пробив ограждение, вылетел с третьего этажа», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сейчас место смертельной аварии оцеплено. Работают эксперты и криминалисты, истинные причины трагедии выясняются.

#Краснодар #ДТП #Прокуратура #наш эксклюзив #парковка
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