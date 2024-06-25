В Кабуле прогремели взрывы недалеко от здания российского посольства

В столице Афганистана Кабуле прогремели два мощных взрыва в районе Дар-эль-Аман, который располагается недалеко от российского посольства, сообщает Eremnews.

Взрывы раздались один за другим вечером в понедельник 24 июня. На данный момент нет официальной информации о потерях и степени повреждений.

Сообщается, что Фронт национального сопротивления Афганистана, который выступает против властвующего в стране движения «Талибан»* (организация, запрещенная в РФ), предпринял атаку против сил безопасности правительства.

В результате погибли два члена движения и еще один был ранен, говорится в заявлении фронта. «Талибан»* на данный момент не сообщал о потерях.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.