СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 с пленными

Следственный комитет России заявил о том, в Белгородской области был собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ к уничтожению самолета Ил-76, который вез на обмен украинских пленных. Сбор данных велся в рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет.

Тогда, 24 января, по результатом достигнутых с украинской стороной договоренности, был запланирован обмен пленными на границах Белгородской и Сумской областей.

«Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», - отметили в СК.



