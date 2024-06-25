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СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 с пленными

В Следственном комитете заявили, что руководство ГУР и ВСУ знало о том, что летящий в небе Белгородской области самолет перевозил украинских пленных на обмен, но все равно отдало приказ на уничтожение Ил-76.
2024-06-25 13:30:59
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Следственный комитет России заявил о том, в Белгородской области был собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ к уничтожению самолета Ил-76, который вез на обмен украинских пленных. Сбор данных велся в рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет. 

Тогда, 24 января, по результатом достигнутых с украинской стороной договоренности, был запланирован обмен пленными на границах Белгородской и Сумской областей. 

«Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», - отметили в СК. 


 

 

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