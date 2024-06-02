Axios: сын Байдена задолжал бывшей жене более $1,7 млн из-за алиментов

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер проходит ответчиком по иску о неуплате алиментов его бывшей жене, процесс непублично продолжается с 2019 года. Об этом сообщает портал Axios.

«В январе 2021 года суд в Вашингтоне счел, что Хантер Байден нарушил заключенное при разводе соглашение и должен бывшей супруге более 1,7 миллиона долларов», - говорится в публикации.

Предполагалось, что Байден-младший будет выплачивать бывшей супруге $37 тыс. в месяц и 50% от любых доходов, превышающих $875 тыс. в год. Хантер же задолжал за период 2016-2017, а также после 2019 года, однако его защита объясняет невозможность платить алименты наркотической зависимостью.

Бывшая жена Хантера Байдена подала на него в суд в 2019 году после новостей о его новой женитьбе.

Особенно важны отношения бывших супругов на фоне нынешнего уголовного процесса по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера, так как в нем в качестве свидетеля проходит его бывшая жена. Прокуратура ожидает, что она расскажет подробности о связи сына Байдена с наркотиками.

Адвокаты Байдена-младшего утверждают, что заведенное против него дело по незаконному обороту оружия является политически мотивированным.