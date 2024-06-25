Расчеты «Утеса» и «Иглы» сбили дроны ВСУ в небе Донбасса

На одном из направлений специальной военной операции в Донбассе крупнокалиберный пулемет «Утес» стрекочет неустанно. Трудную, но безупречную работу наших зенитчиков показал корреспондент Андрей Лазарев.

На кадрах из зоны СВО беспилотник ВСУ опускается ниже, а затем снова пытается скрыться на высоте. Оператор вражеского БПЛА пытается маневрировать и увести «Фурию» из-под огня, но зенитчики из расчета группировки войск «Центр» действуют быстрее. Пока «Утес» гоняет «Фурию» между облаками, в дело уже вступает переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Ракета попадает в цель. На счету расчета ПВО еще один пораженный беспилотник.

В послужном списке расчета не один десяток таких поверженных БПЛА. Зенитчики по форме, скорости и высоте полета давно научились определять, чем отличаются друг от друга вражеские беспилотники.

«"Лелека" - это самолетный тип. То есть это маленький самолетик. "Фурия" - это летучая мышь. Взять из фильма "Бэтмен", что в воздухе показывали - вот примерно так же и выглядит. "Валькирия" - это галка. Как лычки старшего сержанта, например», - говорит стрелок-зенитчик с позывным Викинг.

Выбор позиции - это целое искусство. Необходимо иметь хороший обзор. Бойцы знают, что в облачную погоду беспилотников в небе меньше, чем в ясную, но это не значит, что их нет совсем. О воздушном разведчике ВСУ зенитчиков предупредил соседний расчет по рации. Как бы ни старался оператор БПЛА противника запутать наших зенитчиков, цели уничтожаются.

За плечами командира отделения с позывным Марс огромный опыт. В ПВО уже десять лет, награжден медалью «За отвагу». Работал на разных ЗРК, но уверяет, что «Утес» в борьбе с дронами также хорош. Может сбивать цели на высоте в 2 000 метров. С помощью этого пулемета сбит не один FPV-дрон врага. Иногда БПЛА летают группами, тогда огонь ведется из всех стволов, включая автоматы.

«Были случаи, когда было сразу около пяти FPV-дронов. Они почти летели все друг за другом. И соответственно, у них были разные цели. Допустим, два дрона полетели на танк тот же самый, а два дрона полетели искать артиллерию. Координаты были переданы, но мы стараемся все это поражать. Не допускать прилета по нашим ребятам», - говорит командир отделения с позывным Марс.

На бойцах лежит важная миссия - безопасность неба Донбасса. Они оберегают его и днем и ночью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.