После перестрелки на границе РФ и Абхазии возбуждено уголовное дело

Два уголовных дела возбудила прокуратура Гагрского района Абхазии после перестрелки на границе с Россией.

«Уголовное дело заведено по статьям 117 „Незаконное хранение и перевозка оружия“ и 99, часть вторая - „Убийство“», - передает РИА Новости.

Расследовать дело будут прокуроры района.

Накануне в районе КПП «Псоу» неизвестные открыли огонь - в результате один человек погиб, трое получили ранения. У одной из машин пулями пробило лобовое стекло. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек. Пропускной пункт работал штатно.