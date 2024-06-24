МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

После перестрелки на границе РФ и Абхазии возбуждено уголовное дело

Накануне в районе КПП на реке Псоу неизвестные открыли огонь - один человек погиб, трое получили ранения.
Ирина Егорова 2024-06-24 08:02:23
© Фото: Константин Гревцов, РИА Новости

Два уголовных дела возбудила прокуратура Гагрского района Абхазии после перестрелки на границе с Россией.  

«Уголовное дело заведено по статьям 117 „Незаконное хранение и перевозка оружия“ и 99, часть вторая - „Убийство“», - передает РИА Новости.

Расследовать дело будут прокуроры района.

Накануне в районе КПП «Псоу» неизвестные открыли огонь - в результате один человек погиб, трое получили ранения. У одной из машин пулями пробило лобовое стекло. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек. Пропускной пункт работал штатно.

#граница #расследование #Прокуратура #перестрелка #Уголовное дело #КПП #абзахия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 