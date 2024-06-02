МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хакеры атаковали ресурсы крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС

Подобная кибератака произошла за неделю до выборов в Европарламент, в Германии они начнутся 9 июня.
Елизавета Кондрикова 2024-06-02 04:31:01
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON Globallookpress

Неизвестные хакеры атаковали ресурсы немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) за неделю до выборов в Европарламент, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

На данный момент в ведомстве не могут точно оценить масштабы хакерской атаки, так как неизвестно, получили ли преступники чувствительные данные.

«Но характер действий указывает на очень профессионального игрока», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

 В Германии начали расследование по факту кибератаки, в нем задействовали федеральные ведомства по охране конституции (контрразведка) и по безопасности информационной техники. По данным агентства, власти страны «очень серьезно» относятся к инциденту.

На данный момент неизвестно, кто стоит за атакой. ХДС представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу Германии.

В начале этого месяца Германия вызвала на консультации своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа в связи с обвинениями в адрес России в якобы совершении кибератак на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Хакерское нападение было осуществлено в январе предыдущего года.

#Германия #Хакеры #Кибератака #ХДС #МВД Германии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 