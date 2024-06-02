Хакеры атаковали ресурсы крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС

Неизвестные хакеры атаковали ресурсы немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) за неделю до выборов в Европарламент, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

На данный момент в ведомстве не могут точно оценить масштабы хакерской атаки, так как неизвестно, получили ли преступники чувствительные данные.

«Но характер действий указывает на очень профессионального игрока», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

В Германии начали расследование по факту кибератаки, в нем задействовали федеральные ведомства по охране конституции (контрразведка) и по безопасности информационной техники. По данным агентства, власти страны «очень серьезно» относятся к инциденту.

На данный момент неизвестно, кто стоит за атакой. ХДС представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу Германии.

В начале этого месяца Германия вызвала на консультации своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа в связи с обвинениями в адрес России в якобы совершении кибератак на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Хакерское нападение было осуществлено в январе предыдущего года.