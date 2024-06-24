В Германии задержали предполагаемых шантажистов семьи Шумахера

В Германии следователи задержали двоих мужчин, которые предположительно пытались шантажировать семью гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. Это произошло в начале июня, сообщает Associated Press со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Подозреваемые якобы сообщили сотрудникам семьи, что у них есть файлы, которые семья не хотела бы публиковать. Они потребовали от родных Шумахера несколько миллионов евро, угрожая опубликовать файлы в даркнете. В качестве предполагаемого доказательства шантажисты отправили семье некоторые файлы.

Следователи смогли выйти на отца и сына из Вупперталя в возрасте 53 и 30 лет. Оба они находятся под испытательным сроком по другому делу. Предполагаемых вымогателей задержали на парковке супермаркета в центре города Гросс-Герау и посадили под стражу. Их имена не называются.

Если их вину докажут, задержанным грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года. Он упал и ударился головой о камень и с тех пор больше не приходил в сознание. С момента перевода из больницы в сентябре 2014 года семикратный чемпион Формулы-1 находится в семейном доме в Швейцарии.

Шумахер ушел из Формулы-1 в 2012 году в возрасте 55 лет. Он победил в 91 гонке и завоевал пять титулов подряд с Ferrari в сезоне 2000-04. Два других титула немецкий гонщик завоевал в составе Benetton в 1994 и 1995 годах.