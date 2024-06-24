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Эксперт Ульянов объяснил, как преступники могут взломать «умный дом»

Злоумышленник может получить доступ, например, к микрофону, который есть в устройстве.
Владимир Рубанов 2024-06-24 15:07:13
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press

Элементы системы «умный дом» удобны, но уязвимы, как и любые электронные устройства, особенно подключенные к Интернету, рассказал Радио Sputnik руководитель аналитического центра компании в сфере информационной безопасности Владимир Ульянов.

Злоумышленники могут взломать такое оборудование и вмешиваться в его работу, рассказал эксперт. Посторонний человек способен получить доступ, например, к микрофону, который есть в устройстве.

Кроме того, разработчик оборудования может получать данные с него, которые касаются потребителя. Такая информация обычно отправляется по пользовательскому соглашению и используется для улучшения характеристик продуктов и сервисов. Но она может попасть в руки преступников.

«Насколько это человека устраивает - вопрос открытый. Если доверяете разработчику, то пользуетесь системой. Если не доверяете, то лучше поискать что-то другое», - сказал специалист.

Ульянов рассказал, какие процедуры помогают снизить риски для тех, кто использует «умный дом». Для профилактики можно время от времени отключать устройства от сети, вынимать из них аккумуляторы, сменить пароль и учетную запись Wi-Fi. Такие меры не обеспечивают полную безопасность, но и их не предпринимают большинство пользователей, сказал эксперт.

Самым чувствительным и опасным аппаратом специалист по безопасности назвал смартфон, который всегда у человека с собой. В нем есть текстовая переписка и голосовая, микрофон, камера, данные о местоположении, множество файлов и фотографии.

#интернет #безопасность #киберпреступления #взлом #Wi-Fi #умный дом #электронные устройства
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