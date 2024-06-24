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ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ

В пораженном центре осуществлялось накопление, хранение и перераспределение западного вооружения.
2024-06-24 13:13:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении крупного логистического центра ВСУ.

По данным оборонного ведомства, в логистическом центре копились и хранились вооружения, включая те, которые получал Киев от Запада в рамках военной помощи. Кроме того, российские войска нанесли поражение противнику в 112 районах.

«Поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», - говорится в сообщении.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о боевой работе сил ПВО. За сутки уничтожено 176 беспилотников ВСУ, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные ракеты американского ЗРК Patriot, а также 10 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американского РСЗО HIMARS и чешского РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #СВО #логистический центр
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