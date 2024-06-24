В Абхазии задержаны подозреваемые в убийстве на границе с Россией

Трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил глава республиканского Министерства внутренних дел Роберт Киут.

«Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них - на территории России», - сказал министр в интервью РИА Новости.

Все подозреваемые, по словам министра, граждане Абхазии. Причиной конфликта послужил имущественный спор, уточнил Киут.

Напомним, перестрелка на границе произошла накануне днем. По данным абхазской стороны, один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту убийства, хранения и перевозки оружия возбуждены уголовные дела.