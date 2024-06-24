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В Москве задержали врачей, выписывавших наркозависимым психотропы

В ходе обысков изъяты тысячи ампул сильнодействующих препаратов, крупные суммы денег, рецептурные бланки, печати и штампы.
Ян Брацкий 2024-06-24 10:19:24
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Полицейские задержали в Москве сотрудников одного из медицинских центров, которые выписывали наркозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и предварительного осмотра. За это с них брали деньги.

«В течение рабочей смены работники медцентра принимали порядка 300 наркозависимых, которые платили за нелегальные услуги от 2 500 до 4 000 рублей. В целях конспирации криминальный товар продавали без упаковок», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартирах задержанных, медицинском центре и нескольких аптеках прошли обыски.

Изъяты более 6 000 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов, около пяти миллионов рублей наличными, банковские карты, документы, печати и штампы. Также найдены сотни тысяч специальных рецептурных бланков.

В результате оперативных действий 18 человек доставлены в следственные органы. Пятеро из них, включая руководителя медцентра, задержаны. Ведется следствие.

#в стране и мире #наркотики #МВД #обыски #медики #психотропы
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