В Баку рецидивист расстрелял четырех человек из охотничьего ружья

В Баку рецидивист расстрелял из охотничьего ружья четырех человек, трое из которых полицейские, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана. Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы.

«Гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании и был нейтрализован сотрудниками полиции», - сказано в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения ранее осужденного злоумышленника выясняются.