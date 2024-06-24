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В Баку рецидивист расстрелял четырех человек из охотничьего ружья

Мужчина оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован полицейскими.
Ирина Егорова 2024-06-24 10:18:21
© Фото: Ильхам Мустафа, Sputnik РИА Новости

В Баку рецидивист расстрелял из охотничьего ружья четырех человек, трое из которых полицейские, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана. Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы.

«Гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании и был нейтрализован сотрудниками полиции», - сказано в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения ранее осужденного злоумышленника выясняются.

#стрельба #Азербайджан #Баку #полиция #полицейские
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