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Пляжи на южном берегу Крыма временно закрыли для купания

Пляжи от Ореанды до Фороса закрыты из-за аварии на коллекторе.
Мария Зайцева 2024-06-23 22:46:12
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Пляжи на южном побережье полуострова Крым временно закрыты для купания. Об этом заявила мэр Ялты Янина Павленко в своем официальном телеграм-канале.

Сообщается, что причиной временного запрета на купание является авария на коллекторе. В связи с этим закрыты пляжи от Ореанды до Фороса.

Павленко отметила, что открыться они должны ориентировочно завтра после аварийно-восстановительных работ и взятия проб воды.

Мэр заявила, что в связи с аварией на коллекторе остановлено водоснабжение некоторых населенных пунктов в регионе.

«Это пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично)», - говорится в сообщении.

Павленко добавила, что к населенным пунктами из списка был организован подвоз воды, а предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.

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