Пляжи на южном берегу Крыма временно закрыли для купания

Пляжи на южном побережье полуострова Крым временно закрыты для купания. Об этом заявила мэр Ялты Янина Павленко в своем официальном телеграм-канале.

Сообщается, что причиной временного запрета на купание является авария на коллекторе. В связи с этим закрыты пляжи от Ореанды до Фороса.

Павленко отметила, что открыться они должны ориентировочно завтра после аварийно-восстановительных работ и взятия проб воды.

Мэр заявила, что в связи с аварией на коллекторе остановлено водоснабжение некоторых населенных пунктов в регионе.

«Это пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично)», - говорится в сообщении.

Павленко добавила, что к населенным пунктами из списка был организован подвоз воды, а предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.