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В Греции туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров

Сообщается о задержании 13 человек, виновных в поджоге.
Глеб Владовский 2024-06-23 14:22:31
© Фото: Tobias Flaccus, CHROMORANGE, Globallookpress

Туристы из Казахстана подожгли фейерверками лесной массив на острове недалеко от Афин. Об этом сообщила радиостанция Makeleio.

Уточняется, что они запускали фейерверки с арендованной яхты. В результате искры одного из снарядов стали причиной возгорания единственного соснового леса на каменистом островке. Пламя расползлось за считанные секунды.

После того, как попытки самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом, туристы позвонили в пожарную охрану, а сами поспешили скрыться с места преступления.

Сообщается, что ликвидировать огонь удалось только с моря и воздуха.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 подозреваемых в совершении поджога. Теперь виновникам грозит до 20 лет тюрьмы и выплата штрафа в размере 200 тыс евро, передает The Guardian.

#в стране и мире #пожар #Казахстан #Туристы #Греция #поджог леса
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