В Греции туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров

Туристы из Казахстана подожгли фейерверками лесной массив на острове недалеко от Афин. Об этом сообщила радиостанция Makeleio.

Уточняется, что они запускали фейерверки с арендованной яхты. В результате искры одного из снарядов стали причиной возгорания единственного соснового леса на каменистом островке. Пламя расползлось за считанные секунды.

После того, как попытки самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом, туристы позвонили в пожарную охрану, а сами поспешили скрыться с места преступления.

Сообщается, что ликвидировать огонь удалось только с моря и воздуха.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 подозреваемых в совершении поджога. Теперь виновникам грозит до 20 лет тюрьмы и выплата штрафа в размере 200 тыс евро, передает The Guardian.